بلغاريا تسجل 3899 إصابة جديدة و119 وفاة بكورونا

سجلت بلغاريا 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 10311 فحصا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الجمعة- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 119 حالة وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 78 ألفا و459 حالة، من بينهم 5878 تم نقلهم لتلقى العلاج بالمستشفيات و344 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.في حين تعافى خلال الساعات الـ24 الأخيرة 847 شخصا.