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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وقف قبول طلبات ترخيص مراكز الغوص عام إضافي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فاتن غلاب
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أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2019 واستمرار وقف قبول طلبات جديدة للترخيص مؤقتًا لمدة عام لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت والسفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة سنة، اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة وذلك وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

واعتمد القرار على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن عرف المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وعلى قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

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