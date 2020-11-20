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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط مستقرة وتتجه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:29 ص
النفط
النفط
وكالات
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لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط، اليوم الجمعة، فيما تتجه الأسعار صوب تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي، لكن مخاوف الطلب النابعة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتجدد إجراءات العزل العام في عدة دول تكبح تسجيل الخام لأي مكاسب أخرى.

وتلقت أسواق النفط دفعة هذا الأسبوع بفعل احتمال التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وآمال في أن أوبك وحلفاؤها سيواصلون كبح الإنتاج.

وبحلول الساعة:بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1 % إلى 44.25 دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغير يُذكر على عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا عند 41.90 دولار للبرميل، كما استقر عقد خام غرب تكساس للتسليم في نوفمبر، الذي ينتهي أجله اليوم الجمعة، أيضا عند 41.74 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجي السوق العالمية في أكسي، إن أسواق النفط قلصت مكاسبها الأسبوعية "إذ أخمد ارتفاع الفيروس تفاؤل اللقاح"، مضيفا "لكن القرار بيد أوبك، لن يتم اتخاذ قرار رسمي قبل اجتماع "أوبك+" الوزاري بكامل هيئتها في نهاية الشهر الجاري".

وستبحث "أوبك+"، المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين، سياستها للإنتاج في اجتماع يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر، وتلقت أسعار برنت الدعم أيضا من مؤشرات على تحرك صفقة تحفيز في واشنطن.

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