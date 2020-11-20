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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تقدم دعما ماليا لأبحاث تطوير لقاحات كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
عبدالله بن عبدالعزيز
عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة،
هبه محمد
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قال عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية قدمت دعما ماليا لأبحاث تطوير لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي، على أن السعودية ستكون من أوائل الدول التي تحصل على لقاح فيروس كورونا المستجد، وأن النتائج الحالية عن لقاحات الفيروس مشجعة بشكل كبير.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 354 ألف و527 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5729 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 441 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 341956 حالة.

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