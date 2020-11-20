استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية

استمرت حركة الملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، رغم هطول أمطار غزيرة ومتواصلة منذ الساعات الأولى، اليوم، مع موجة من الرعد والبرق وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في تصريح،اليوم، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، إدارتي الحركة والخدمات البحرية، ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة الانتقال، حفاظا علي الممتلكات والأرواح وسلامة الملاحة البحرية.واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي كافة الاستعدادات لتصريف المياه التي تراكمت بالشوارع والأنفاق وكسحها وتطهير "الشنايش"، وتسهيل حركة المواطنين والسيارات، كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.