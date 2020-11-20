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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يصف ترامب بغير المسئول.. ويؤكد سأغلق كورونا وليس الاقتصاد

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالشخص غير المسئول، منتقدًا موقفه من الانتخابات.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب خلال مؤتمر صحفي تناول فيه ملفي الانتخابات وفيروس كورونا المستجد، "علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بالفيروس، مضيفًا أنه إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة "كورونا" وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح".

وأشار "بايدن"، إلى أنه لسوء الحظ فإن الفريق الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وأكد بايدن أن مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف، لافتًا إلى أن ما تحتاجه إدارته هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق الخطة، مشددًا على أنه يجب العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وامنة ومجانية، متابعًا "أنا لن أغلق الاقتصاد ولكن سأغلق فيروس كورونا المستجد، وموقف ترامب من الانتخابات غير مسئول بشكل كبير".

وأضاف أنه يجب على الحكومة الفدرالية تقديم دعم مالي للولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد، مستدركًا "ناقشت مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات العمل على توفير لقاح وتوزيعه بشكل شفاف".

وأوضح بايدن، أن فكرة أن فيروس كورونا سيزول بشكل عادي ليست واقعية ويجب التفكير في إعادة هيكلة المؤسسات، مستطردًا "اتفقت مع الحكام على مكافحة فيروس كورونا المستجد بعيدًا عن المواقف الإيديولوجية".

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