رئيس وزراء اليابان: الحكومة ستواصل دعم السياحة رغم كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستواصل حملتها الترويجية للسياحة المحلية "جو تو ترافل"، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن عودة ظهور فيروس كورونا المستجد في اليابان.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن رئيس الوزراء الياباني قوله أمام البرلمان،: "قمنا بمراجعة البرنامج من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والشركات المعنية.. وسنواصل تشغيله بشكل مناسب".وجاءت تصريحات "سوجا" عقب يوم واحد من تسجيل البلاد ارتفاعًا جديدًا بتسجيل 2385 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وكان رئيس الوزراء الياباني قد أعلن أمس أن البلاد في حالة تأهب قصوى بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، داعيا الشعب إلى بذل كل ما في وسعهم لحماية أنفسهم من الإصابة.يشار إلى أن حكومة اليابان أطلقت برنامج "جو تو ترافل"، الذي يغطي فعليًا نصف تكلفة رحلة المسافر أواخر يوليو الماضي لدعم صناعة السياحة بعد أن تضررت بشدة من الوباء.وأفادت الحكومة اليابانية بأن الخطة غطت حتى الآن حوالي 40 مليون رحلة، ووجدت أن 176 مستخدمًا للبرنامج أصيبوا بالفيروس.وقال توشيو ناكاجاوا، رئيس الجمعية الطبية اليابانية إنه لا يوجد دليل ملموس يشير إلى أن البرنامج مسؤول عن الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مضيفا أنه من الممكن أن يكون المخطط بمثابة محفز.جدير بالذكر أن عدد الحالات الجديدة في طوكيو تجاوز الـ 500 حالة، أمس، للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، ورفعت حكومة العاصمة حالة التأهب للفيروس إلى أعلى مستوياتها.وحثت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي"، المواطنين على تجنب تناول الطعام في مجموعات كبيرة وقضاء وقت أقل معًا، ودعت الحكومة المركزية إلى اتخاذ تدابير مثل تحديد عدد الأشخاص المسموح بتجمعهم بأربعة أو أقل.