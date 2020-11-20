كازاخستان تسجل 791 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الجمعة، تسجيل 791 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 123 ألفا و888 حالة.وذكرت وزارة الصحة في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 311 حالة شفاء تام، ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111 ألفا و483 حالة تماثلت الشفاء.وأضافت وزارة الصحة الكازاخية أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".