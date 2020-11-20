ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 30 ألف

سجلت كوريا الجنوبية 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 30 ألفا و17 حالة.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس، سجل أكثر من 300 إصابة اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي حيث تستعد البلاد لموجة أخرى محتملة من الفيروس، مع ارتفاع الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ363 حالة جديدة، كان هنالك 320 إصابة محلية و43 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 17 حالة وافدة من روسيا تليها 10 إصابات من الولايات المتحدة. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الوافدة من الخارج الآن 4355.وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية تجاوز الـ 30 ألف إصابة، بعد 80 يوما من تجاوز العدد 20 ألف في الأول من سبتمبر الماضي. وأبلغت البلاد عن أول إصابة لها في 20 يناير، وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 501.ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 84 حتى منتصف الليل بزيادة قدرها 5 أشخاص عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 26 ألفا و263 شخصا، بزيادة 165 متعاف عن اليوم الذي سبقه.ومع تزايد المخاوف بشأن الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون، اليوم، رسالة عامة يطلب فيها من الناس الامتناع عن تنظيم التجمعات الاجتماعية في نهاية العام والأنشطة الخارجية غير الضرورية.