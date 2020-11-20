رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 30 ألف

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:17 ص
كورونا في كوريا
كورونا في كوريا الجنوبية
ا ش ا
طباعة
سجلت كوريا الجنوبية 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 30 ألفا و17 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس، سجل أكثر من 300 إصابة اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي حيث تستعد البلاد لموجة أخرى محتملة من الفيروس، مع ارتفاع الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ363 حالة جديدة، كان هنالك 320 إصابة محلية و43 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 17 حالة وافدة من روسيا تليها 10 إصابات من الولايات المتحدة. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الوافدة من الخارج الآن 4355.

وأضافت أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية تجاوز الـ 30 ألف إصابة، بعد 80 يوما من تجاوز العدد 20 ألف في الأول من سبتمبر الماضي. وأبلغت البلاد عن أول إصابة لها في 20 يناير، وسجلت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 501.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 84 حتى منتصف الليل بزيادة قدرها 5 أشخاص عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 26 ألفا و263 شخصا، بزيادة 165 متعاف عن اليوم الذي سبقه.

ومع تزايد المخاوف بشأن الموجة الجديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون، اليوم، رسالة عامة يطلب فيها من الناس الامتناع عن تنظيم التجمعات الاجتماعية في نهاية العام والأنشطة الخارجية غير الضرورية.

موضوعات متعلقة

بايدن يصف ترامب بغير المسئول.. ويؤكد سأغلق كورونا وليس الاقتصاد

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

الصحة العالمية: فترة كورونا المقبلة ستكون أقسى من الـ9 أشهر الماضية

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

الملكة إليزابيث والأمير فيليب يحتفلان بعيد زواجهما الـ73

ثلث المتاحف الأمريكية لا تزال مغلقة بسبب كورونا

دراسة: مصابو كورونا من مرضى السكر مهددون بمضاعفات عصبية

تطوير بخاخ للأنف يوفر الحماية من كورونا

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»

غدًا.. افتتاح معرض «مصر بعيون يمنية» بالهناجر

تعرف على عروض وخصومات دور النشر بمعرض الأوبرا للكتاب

محاضرات فى البلاغة الجديدة.. جديد للباحث محمد مشبال