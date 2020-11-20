نقيب الزراعيين يفتتح البرنامج التدريبي لمشروع «سيل» بوادي الصعايدة

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأستاذ بمركز بحوث الصحراء، البرنامج التدريبي لمزارعي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «سيل» تحت عنوان «الزراعة الذكية وتغير المناخ» في وادي الصعايدة، بمحافظة أسوان بحضور المهندس محمد عبد العال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، والدكتور هاني درويش، مدير مشروع «سيل».وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية علي هامش الافتتاح إن الدورة شارك فيها رؤساء 42 جمعية تعاونية زراعية، و6 رؤساء جمعيات أهلية، ضمن المشروع الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، والذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منذ عام 2015 وحتى الآن ويقع علي مساحة تتجاوز 47 ألف فدان في مناطق كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان.وأضاف «خليفة» ان البرنامج التدريبي يأتي في إطار إعداد قيادات محلية تقود نظم الطاقة الشمسية وشبكات الري بالتنقيط والري بالرش وتنفيذ نماذج الزراعة الذكية «الاكوابونيك الهيدروبونيك» التي تشمل الدورة المغلقة للمياه بعد إعادة استخدمها والحد من استخدام المبيدات، موضحة أن نموذج الزراعة الذكية في تربية الأسماك بما يوازي 2.5 طن إنتاج سمكي للحوض ما يحقق دخلا متكاملا مع زراعة الطماطم في نفس العروة ويعد أحد النماذج التي تستهدف التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.ولفت «خليفة» إلى أن مناطق عمل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «سيل» شملت بمنطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة بمحافظة أسوان، واللتان تتكونان من 12 قرية بها عدد 7403 أسرة (خريجين ومنتفعين) بإجمالى مساحة 41158 فدان، وكانتا تعانيان من مشكلة عدم توافر مياه شرب نظيفة بالقرى وأيضًا حل مشكلة مياه الري للزراعات فى 40% من المساحة المنزرعة.ووافق نقيب الزراعيين علي مساهمة فروع النقابة ومديريات الزراعة بالمحافظات الأربع التي ينفذ فيها المشروع وهي " أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ" في تنفيذ برامج التدريب وإنشاء برنامج إنتاج العسل النحل للسيدات كدخل اضافي، وتشجير وزراعة أنواع الأشجار الصديقة للبيئة والمتأقلمة مع المناخ.من جانبه أوضح الدكتور مجدي علام، منسق عام المناخ المسؤول عن الزراعة الذكية وبرنامج التكيف مع المناخ في مشروع «سيل»، أنه يتم تشجيع الفلاحين علي استخدام وحدات تدوير المخلفات الحيوانية «البيوجاز»، من مخلفات الحظائر بديلا لأسطوانات البوتاجاز مما يوفر 250 ج شهريا للمنزل الريفي.وأضاف منسق المناخ في مشروع «سيل»، أن البرنامج التدريبي لمشروع التنمية الزراعية المستدامة «سيل» يستهدف التدريب والتوعية وبناء المهارات للتنمية الزراعية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تدريب نحو 5000 متدرب بنطاق عمل المشروع بالمحافظات الأربعة ليكونوا نواة في التعامل مع التغيرات المناخية.وأشار إلى أنه تم إعداد دليل علمى للمدرب البيئى لمواجهة التغيرات المناخية في إطار مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش ليكون دليلا معرفيا ومؤهلا للمدربين فى مجال رصد ومتابعة التغيرات المناخية ومخاطرها بنطاق عمل المشروع موضحا أن الدليل تضمن العديد من المحاور التى تمد المدرب بالعديد من المعارف عن التغيرات المناخية ومسبباتها وآثارها.ومن جانبه قال الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع «سيل» والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، في تصريحات صحفية علي هامش البرنامج التدريبي في وادي الصعايدة، ان المشروع يستهدف المساهمة في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي للفقراء في الريف، ودعم صغار المزارعين وزيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم وتنويع سبل معيشتهم فضلًا عن تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع، والتي تشمل 30 قرية في محافظات أسوان، بني سويف، المنيا، كفرالشيخ.وأضاف «درويش»، ان المشروع نجح أيضا في حل مشكلة مياه الري بمنطقة وادى الصعايدة، حيث تم تطوير محطات الرفع وتوسعة ترعة وادى الصعايدة، وتم تنفيذ أكثر من 80% من الأعمال المطلوبة وجارى استكمال الباقي، موضحا إنه تم عمل مصرف قاطع لحل مشكلة ارتفاع مستوى الماء الأرضي بقرية الإيمان وحل مشكلة 3000 فدان بهذه القرية، ذلك فضلًا عن الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية التي تم تنفيذها بها.وأوضح المدير التنفيذي لمشروع «سيل»، ان المشروع ساهم ايضًا بتطوير الانشطة الزراعية والحيوانية في وادي الصعايدة، حيث تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ 9 مدارس حقلية للمزارعين، وتنفيذ عدد 1 وحدة هيدروبونيك (للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة، كذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائي، وتنفيذ عدد 6 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائي لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست، كذلك دعم سيدات قرية السماحة (تقديم منح عينية) ودعم الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية.وأضاف أنه في منطقة وادى النقرة، تم توصيل المياه لري مساحة 3000 فدان، كانت تعانى من نقص شديد في كمية مياه الري وبعض الأفدنة لا تصل إليها مياه رى، كذلك تم تنفيذ 2 حقل إرشادي ( رى طاقة شمسية ) بقرية الحكمة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية بقري المشروع، وتطوير النشاط الزراعي والحيواني في المنطقة.