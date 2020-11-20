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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الصحة العالمية» توصى بعدم استخدام «ريمديسيفير» فى علاج كورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
استخدام ريمديسيفير
استخدام ريمديسيفير
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أوصت لجنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بعدم استخدام عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات بغض النظر عن درجة مرضهم.

وذكرت اللجنة، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، "أنها لم تجد أدلة كافية على أن عقار ريمديسيفير حسن نتائج تهم المرضى مثل انخفاض معدل الوفاة، وتراجع الحاجة إلى التنفس الصناعي، وتقليص وقت التحسن السريري، من ضمن أمور أخرى".

يذكر أن "ريمديسيفير" كان أحد الأدوية التي استخدمها الأطباء في علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقد ثبت في دراسات سابقة أنه اختصر وقت التعافي، واعتمدته أكثر من 50 دولة علاجًا لفيروس كورونا المستجد أو أجازت استخدامه لهذا الغرض.

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