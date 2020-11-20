تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 20-11-2020

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وتكون الرياح نشطة، فيما يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح نشطة وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.وتشهد البلاد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 22درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 22درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 22درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 21درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 22درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 20درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 19درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 23درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 24درجات الحرارة فى رفح الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 23درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 20 والعظمى 25درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 24درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 24درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 24درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 15 والعظمى 27درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 28درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 26