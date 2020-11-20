الهند تتخطى الـ9 ملايين إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الجمعة، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد تخطّى تسعة ملايين إصابة، في ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.وقالت الوزارة إنّ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة بكوفيد-19 تخطّى تسعة ملايين وأربعة آلاف إصابة، من بينها 132.162 حالة وفاة.ويعتقد الخبراء أنّ هذه الأعداد هي أقل بكثير من الحصيلة الفعلية ويعزون ذلك إلى قلّة أعداد الفحوصات التي تجري في هذا البلد بالنسبة إلى عدد سكانّه الضخم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.