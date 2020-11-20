قاض يرفض محاولة لمنع أريزونا من التصديق على فوز بايدن

رفض قاض دعوى قضائية ساندها الجمهوريون استهدفت منع مسئولي ولاية أريزونا من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالولاية، في انتكاسة قضائية أخرى للرئيس دونالد ترامب وحلفائه.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال جون هانا، قاضي الولاية في فينكس، إنه رفض طلبًا قدمهالحزب الجمهوري في أريزونا لإصدار أمر قضائي بمنع مجلس المشرفين في مقاطعة ماريكوبا من التصديق على نتائج المقاطعة، حيث يعيش أغلب سكان أريزونا.وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأن الديمقراطي جو بايدن هزم ترامب بأكثر من عشرة آلاف صوت في أريزونا، وهي إحدى الولايات التي اقتنصها للفوز بالسباق نحو البيت الأبيض بعد حصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس.وكان الجمهوريون طلبوا من هانا أن يأمر بمراجعة جديدة لبطاقات الاقتراع، إذ قالوا إنها تمت بطريقة خالفت قانون الولاية ولم يوضح القاضي لماذا رفض الطلب لكنه قال إنه سيصدر قريبًا قرارًا أكثر تفصيلًا.وقال القاضي إنه سيكون من "غير المجدي" السماح للحزب برفع دعوى جديدة، فيما يشير إلى شكوك عميقة إزاء القضية.وخسر ترامب معركة قضائية أخرى، ولكن في ولاية بنسلفانيا هذه المرة. فقد رفض قاض دعوى منفصلة رفعتها حملته لإبطال نحو 2200 صوت في مقاطعة باكس، قرب فيلادلفيا، بسببمخالفات مزعومة.وقال القاضي إنه "لا يوجد دليل على أي احتيال أو سوء سلوك أو مخالفة فيما يتعلق ببطاقات الاقتراع المطعون عليها".