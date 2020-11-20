أمريكا تسجل 2239 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجّلت الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أكثر من ألفي حالة وفاة و200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنزوأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أنّ الولايات المتحدة سجّلت 200146 إصابة جديدة بالفيروس و2239 وفاة ناجمة عن الوباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.