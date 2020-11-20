مشرعون أمريكيون يسعون لمنع صفقة أسلحة للإمارات

طرح فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مبادرات تشريعية لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات.وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن "التشريعات قدمت من قبل 3 من أعضاء المجلس وهم السيناتور الديمقراطي روبرت مينينديز، والسيناتور كريس ميرفي، والسيناتور الجمهوري راند بول".وأعلن عضوان ديمقراطيان وآخر جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، أنهم سيتقدمون بـ4 تشريعات منفصلة لرفض جهود إدارة ترامب لبيع طائرات مسيرة وأسلحة أخرى تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار للإمارات.