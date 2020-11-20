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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تدعو إلى الحد من الدور التركى فى قره باغ

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:55 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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دعت فرنسا إلى إشراف دولي في قره باغ لتطبيق وقف إطلاق النار هناك، وأعربت عن مخاوفها إزاء الدور التركي في المنطقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قال الإيليزيه بعد اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن باريس تريد من مجموعة مينسك أن "تلعب دورها في تحديد وضع مراقبة وقف إطلاق النار".

وذكر أن باريس تضغط من أجل "إشراف دولي" على وقف إطلاق النار بهدف ضمان عودة النازحين ومغادرة المقاتلين الأجانب، وخاصة من سوريا، فضلا عن بدء مفاوضات لتحديد وضع قره باغ.

يذكر أن العلاقات بين فرنسا وتركيا شهدت توترا في الفترة الأخيرة بسبب عدد من القضايا.

وأصبح النزاع في قره باغ بين تلك القضايا الخلافية بين باريس وأنقرة واتهمت فرنسا تركيا بتأجيج الأزمة في القوقاز من خلال دعمها لأذربيجان.

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