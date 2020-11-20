مجلس الشيوخ المكسيكى يصادق على قانون تشريع الماريجوانا

صادق مجلس الشيوخ المكسيكي على مشروع قانون يشرع بيع واستهلاك الماريجوانا للأغراض الطبية في البلاد بأغلبية ساحقة من الأصوات.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" صوت 82 نائبا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 18 نائبا.ومن المتوقع إحالة المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي سبق له أن أيد هذه المبادرة.وينص مشروع القانون على السماح ببيع الماريجوانا وحيازة كميات محدودة منها تصل إلى 28 جراما، وزراعة 4 نبتات من القنب في المنازل.ويتضمن المشروع حظر استهلاك الماريجوانا أو التورط في زراعتها وبيعها للقاصرين، إضافة إلى حظر قيادة السيارات تحت تأثيرها.وفي حال إقرار القانون، ستنشأ في المكسيك أكبر سوق شرعية في العالم للماريجوانا.وتأمل السلطات بأن ذلك سيقطع المداخيل عن العصابات الإجرامية الناشطة في البلاد.