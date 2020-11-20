مطاردة بين أمن بورسعيد وثلاثة هاربين من تنفيذ أحكام جنائية

شهدت محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تبادلًا لإطلاق النار بحي العرب لضبط ثلاثة من المسجلين جنائيًا الهاربين من محافظة الدقهلية "المنزلة"، من تنفيذ حكم جنائي وكانوا مختبئين داخل أحد العقارات نطاق الحي.وشهدت المنطقة تبادلًا لإطلاق النيران بين رجال الأمن والمسجلين، والتعامل معهم بمعرفة رجال مديرية أمن بورسعيد وتمت السيطرة على الموقف، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.