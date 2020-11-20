وفيات كورونا فى المكسيك تلامس الـ100 ألف

باتت المكسيك على أعتاب وصول حصيلة ضحايا فيروس كورونا فيها إلى أكثر من 100 ألف حالة، وذلك بعد أيام فقط من تجاوز إجمالي عدد الإصابات عتبة المليون حالة.وتشير آخر معطيات وزارة الصحة المكسيكية إلى أن البلاد سجلت 99528 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات مليونا و15071 حالة.وإضافة إلى الحالات المؤكدة، تدرس وزارة الصحة نحو 15 ألف حالة وفاة أخرى، يشتبه بأنها ناجمة عن فيروس كورونا.وأظهرت إحصاءات أن المكسيك سجلت نحو 7% من إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم.وبلغت نسبة الوفيات في المكسيك نحو 10% من المصابين، ما يعتبر أعلى مؤشر في الدول التي سجلت فيها مليون إصابة بكورونا أو أكثر.وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط عمر المتوفين بسبب فيروس كورونا في المكسيك 64 عاما.وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في عاصمة البلاد مكسيكو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.