رئيس «الصحة العالمية» ينفى تأييده أى طرف فى نزاع إثيوبيا

نفى رئيس منظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، صحة التقارير عن تأييده لأي طرف في النزاع الدائر ببلاده، داعيا للعمل من أجل السلام وسلامة المدنيين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال جيبرييسوس، في بيان اليوم: "كانت هناك تقارير تفترض وقوفي إلى جانب طرف معين في هذا الوضع. وهذا غير صحيح وأريد أن أقول إن الجانب الوحيد الذي أقف معه هو السلام".وأعرب عن حزنه لسقوط ضحايا بين المدنيين جراء النزاع الذي اندلع وسط وباء فيروس كورونا، معبرا عن قلقه إزاء تأثير هذا الأمر على الصحة العامة في إثيوبيا.ودعا جيبرييسوس طرفي النزاع إلى الحوار والعمل من أجل السلام.يذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن في 4 نوفمبر الجاري عن إرسال القوات إلى إقليم تيجراي بشمال البلاد "لإحلال الاستقرار" بعد هجوم على القوات الحكومية من قبل "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" حيث تستمر الاشتباكات بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية" منذ ذلك الوقت.وأعلنت الحكومة الإثيوبية استعادة سيطرتها على بعض المناطق في تيجراي، والتقدم باتجاه عاصمة الإقليم.