محاضرات فى البلاغة الجديدة.. جديد للباحث محمد مشبال

صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ كتاب "محاضرات في البلاغة الجديدة" للباحث الناقد الدكتور محمد مشبال٬ الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان المغرب.نشر عدة أعمال نقدية منها: مقولات بلاغية في تحليل الشعر٬ بلاغة النادرة٬ البلاغة والأصول: دراسة في أسس التفكير البلاغي عند العرب نموذج ابن جني٬ البلاغة والسرد٬ البلاغة والأدب: من صور اللغة إلى صور الخطاب٬ خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ: مقاربة بلاغية حجاجية٬ في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب وفيرها.له عدة ترجمات منها مشاركته في ترجمة موسوعة أكسفورد للبلاغة 2015.فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الفنون والدراسات النقدية 2018.وبحسب "مشبال" في مقدمته للكتاب: الكتاب هو إعادة صياغة لمحاضرات شفوية ألقيتها على طلاب الماستر أثناء فترة الحجر الصحي التي عرفها المغرب في الفترة الربيعية، وقد أضفت إليها مادة علمية سبق لي أن نشرتها من قبل. وينبغي الإشارة في هذا المقام إلى أن الكتاب صيغ بطريقة تعليمية تضع بين يدي القارئ المتخصص والقارئ العام معرفة ضرورية بتقنيات الحجاج البلاغي في التواصل.