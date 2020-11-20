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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
سمير صبرى
سمير صبرى
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية كتاب "حكايات العمر كله" وهو مذكرات الفنان الكبير سمير صبري.

المذكرات تستعرض مشاهد قصيرة في حياة الفنان منذ أن تعلم في مدرسة كلية فيكتوريا بالإسكندرية وهي نفس الكلية التي تعلم فيها الملك حسين ملك الأردن الراحل والنجوم عمر الشريف وأحمد رمزي ويوسف شاهين.

الكتاب يروي قصة مقلب تعرض له عبد الحليم حافظ من صبي صغير اسمه "بيتر" كان يسكن معه في نفس العمارة.

لم يكن "بيتر" إلا سمير صبري الذي كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة لذلك شرب عبد الحليم المقلب، وفيما بعد طلب من عبد الحليم أن يأخذه معه إلى ستديو مصر حيث كان يصور فيلمه الشهير "حكاية حب"، وظهر سمير صبري مع الكومبارس يغني "بحلم بيك" إلى جوار الاذاعية آمال فهمي التي علمته أول درس كمذيع راديو.

كما يروي سمير صبري الكثير عن المصادفات التي غيرت حياته وأسرار زواجه الذي أخفاه عن عائلته، وعن ابنه الذي تركه يعيش في إنجلترا، وعن قصص حبه لـ3 نجمات، وورطة صنعت منه المذيع النجم.

ويحسم الكتاب الجدل حول قصص زواج أم كلثوم التي يراها خط أحمر، ويؤكد أن عبد الحليم كان يموت من الغيرة على سعاد حسني ويبحث عنها كل ليلة في سهرات نجوم المجتمع، ويقسم أن "سندريلا" لم تمت منتحرة ويروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها وكيف كانت ترفض الحياة من أموال الأثرياء العرب.

قصص كثيرة يرويها عن برنامجه "النادي الدولي"، أول برنامج "توك شو" عربي استضاف أبرز الشخصيات العربية والمصرية، ومن بينها السلطان قابوس حاكم سلطنة عمان الراحل، والشيخ زايد آل نهيان مؤسس الإمارات العربية المتحدة الراحل، وكذلك الكاتب توفيق الحكيم الذي ظهر على شاشة التلفزيون في إطلالة وحيدة مع سمير صبري، الذي انفرد كذلك بآخر لقاء أجراه الإمام موسى الصدر.

ويستعرض سمير صبري الأسباب الحقيقية التي أدت لتوقف برنامجه الشهير بأمر مباشر من الرئيس السادات، ومدى صحة علاقة الفنانة فيفي عبده بهذا القرار الذي غيبه عن الشاشة قبل أن يعود للظهور مرة أخرى في عصر مبارك عبر برنامج بعنوان: "هذا المساء".
«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»
«حكايات» سمير صبرى تكشف أسرار «العندليب والسندريلا»

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