وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقات الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء المصاحبة للدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية٬ والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ على المسرح الكبير بحضور الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، ومشاركة النجمة ريهام عبد الحكيم.يتضمن الحفل فقرات غنائية وموسيقية لكلًا من نهى حافظ وآيات فاروق الفائزتان بالجائزة الكبرى، ونانسي عاطف وهبة عادل هبة ربيع الفائزات بالمركز الأول بجائزة الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة للشباب والأطفال، وبسملة كمال الفائزة بالمركز الأول في غناء الأطفال، وعبد الله سمير الفائز الأول في مسابقة العزف على آلة التشيللو، والعازفين محمد ظهير كمان وحمادة النجار بيانو، وحيد ممدوح جيتار، ووائل النجار أوكوريون، ومحمد فوزى كلارينيت.بالإضافة إلى باقة من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة منها: «مصر التي في خاطري، ليه يا قلبي، كل ده كان ليه، عيون القلب، حكايتي مع الزمان، ليالي الأنس٬ بجانب العملين الفائزين بالجائزة الكبرى أرض واحدة وكلمني وأوبريت تحيا الموسيقى العربية الذي تم تقديمه لأول مرة في افتتاح فعاليات الدورة 29.