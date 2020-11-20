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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

6912.50 دولار.. سعر طن النحاس اليوم

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
النحاس
النحاس
أسامة الشندويلي _علا العلاف
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سجل متوسط سعر خام النحاس، اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، حوالي 6912.50 دولار للطن الواحد، وفقًا لسعر البورصة العالمية.

وتنتج شركة مصانع النحاس المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنواع من النحاس التي يتم بيعها للسوق المحلي بخلاف التصدير.

تنفذ الشركة مشروعًا لتطوير المصنع في إطار زيادة الطاقة الإنتاجية في ظل التحديات التي تواجه الشركات خاصة مع ظروف كورونا.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام، بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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