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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: اخترت وزير خزانة وسأعلن عنه قريبًا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنّه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديمقراطي وسيكشف عن اسمه قريبًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي في مدينته ويلمنجتون بولاية ديلاوير، "اتّخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون في 26 نوفمبر.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس الديمقراطي المنتخب أنّ اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عامًا، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وإذا آل المنصب إليها ستكون برينارد أول وزيرة للخزانة في الولايات المتّحدة منذ أكثر من قرنين.

وهذه التكنوقراطية المتخرّجة من جامعة هارفارد المرموقة، على دراية جيدة بوزارة الخزانة إذ كانت مسئولة عن الشئون الدولية في ظلّ إدارة أوباما قبل تعيينها في الاحتياطي الفدرالي. وقد كان مكلّفة بشكل خاص بملف تلاعب الصين بعملتها الوطنية (اليوان).

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