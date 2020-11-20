إصابة 4 أشخاص فى حريق شقة بشبين الكوم

سيطرت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، على حريق داخل شقة سكنية بشارع الجلاء وسط مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك بعد الدفع بـ5 سيارات مطافي.وكانت قوات الحماية المدنية قد تحركة لموقع الحادث بعد أن أبلغ الأهالي بوجود نيران مشتعلة في شقة بالطابق الرابع، وقد خرجت ألسنة اللهب والأدخنة من النوافذ والتهمت الأثاث والمفروشات بها.وقال شهود العيان، إن سيارة إسعاف حضرت للمكان، وحملت 4 مصابين بينهم طفلان، قد أُصيبوا باختناق جراء تصاعد الأدخنة، ورجحوا وقوع ماس كهربائي تسبب في حدوث الحريق.وتمكن فريق الإطفاء من السيطرة على الحريق، فيما نُقل المصابين إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وحضرت الشرطة لموقع الحادث لمعاينته والتحقق من ملابساته، وقد تحرر المحضر اللازم.