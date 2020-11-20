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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حصيلة وفيات العاصفة «أيوتا» بأمريكا الوسطى والجنوبية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
أيوتا
أيوتا
وكالات
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لاقي أكثر من 45 شخصًا حتفهم بأمريكا الوسطى والجنوبية، في أعقاب العاصفة أيوتا التي ضربت المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشمل حصيلة الوفيات 18 ضحية على الأقل، في نيكاراجوا و16 في هندوراس و6 في جواتيمالا و3 في بنما و2 في كولومبيا وواحد في السلفادور.

كانت العاصفة ضربت الساحل الكاريبي لنيكاراجوا يوم الإثنين الماضي كإعصار من الدرجة الرابعة، برياح بلغت سرعتها 250 كيلومترا في الساعة.

وبعد ذلك، بدأت تفقد قوتها وتتراجع حدتها إلى عاصفة استوائية وتبددت العاصفة بحلول يوم الخميس، لكن الرطوبة الناجمة عنها لا تزال تتسبب في هطول بعض الأمطار وحدوث انهيارات أرضية.

وفي هندوراس، حيث تضرر أكثر من مليوني شخص جراء العاصفة، تتواصل عمليات إجلاء السكان من مناطق خطرة.

وفي جواتيمالا، تسببت العاصفة في أضرار لأكثر من 140 ألف شخص، حسبما قال ديفيد ليون، من وكالة إدارة الكوارث "كونريد" عبر شاشة التليفزيون.

وضربت العاصفة الجديدة المنطقة بعد أسبوعين فقط من تسبب إعصار إيتا في وفاة ما لا يقل عن 174 شخصا، كما خلف حوالي 100 آخرين في عداد المفقودين بأمريكا الوسطى.

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