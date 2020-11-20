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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الليلة.. حفل الفنان فادى المغربى وفرقة الخان بقصر بشتاك

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
فادى المغربى
فادى المغربى
نضال ممدوح
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يستقبل مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز٬ في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا فنيًا موسيقيًا تحييه فرقة الخان٬ بقيادة الفنان فادي المغربي.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني المصرية والعربية لكبار الفنانيين منها: "عرباوي" لـ محمد رشدي، "رمش عينه" لــ محرم فؤاد، "أما براوة" لــ نجاة الصغيرة، "بتسأل ليه عليا" لــ فايزة أحمد، "مالي" لــ وردة٬ "كل ده كان ليه" لــ محمد عبد الوهاب٬ "كيدنا العوازل" لــ محرم فؤاد وغيرها.

يذكر أن "فرقة الخان" أسسها الفنان فادي المغربي عام 2015، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة من جميع الأعمار، لإحياء التراث الغنائي والموسيقي المصري والعربي، وأقامت عددًا من الحفلات منذ تأسيسها في العديد من المراكز الثقافية.

تتكون الفرقة من 10 أعضاء (5 مطربين، و5 مطربات)، يعزفون على آلات موسيقية هي: القانون، والعود، والناي، والكمان، والرق، والطبلة، إلى جانب الآلات الحديثة المعاصرة مثل: البيز، والكيبورد، والدرامز.

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الليلة.. حفل الفنان فادى المغربى وفرقة الخان بقصر بشتاك

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