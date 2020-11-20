أسعار ورق الحائط الجمعة 20-11-2020

تنشر «الدستور» أسعار ورق الحائط، اليوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020، وذلك بالمناطق التي تباع فيها جميع مستلزمات الديكورات، بجميع الأذواق منها المودرن والكلاسيك وأشكال الـ3 دي والـ4 دي، المستخدمة بعد الانتهاء في تصميم الوحدات السكنية.وبلغ متوسط سعر متر ورق الحائط المزخرف والقطيفة مقاس 3×4 أمتار بقيمة 1680 جنيهًا، بينما يصل سعر متر مقاس 3×3.5 متر إلى 1470 جنيهًا، ويصل سعر مقاس 2.8×5.3 متر إلى 1372 جنيهًا، وسجل مقاس 2.8×3 أمتار 1360 جنيهًا، يليه مقاس 2.6×3.5 متر بقيمة 1274 جنيهًا، ويصل مقاس 53 سم×10 أمتار إلى قيمة 275 جنيهًا.ووصل سعر ورق حائط مقاس 300×390 سم إلى 1999 جنيهًا، وسجل سعر ورق حائط مقاس 280×200 سم إلى 699 جنيهًا، ويبلغ سعر ورق حائط جلد مقاس 100×200 سم 350 جنيهًا، ويشير سعر ورق حائط جلد مقاس 60×90 إلى 270 جنيهًا، فيما وصل سعر ورق الحائط مقاس 1.3 متر×3 أمتار إلى سعر 930 جنيهًا، كما وصل سعر ورق الحائط مقاس 3 أمتار×3 أمتار إلى 1125 جنيهًا.