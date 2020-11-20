حظر تجوّل ليلى فى كاليفورنيا لكبح تفشّى كورونا

فرض حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم حظر تجوّل ليليًا لمدة شهر في أنحاء واسعة من الولاية لمواجهة "الارتفاع السريع وغير المسبوق في الإصابات بكوفيد-19".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال نيوسوم في بيان، إنّ الإجراء الذي يدخل حيّز التنفيذ مساء السبت ويستمرّ حتى 21 ديسمبر، يحظر جميع التنقّلات "غير الضرورية" بين الساعة العاشرة مساءً والخامسة صباحًا في المقاطعات الأكثر تضرّرًا من الجائحة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.