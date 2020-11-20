رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مختبر «بيونتك» الألمانى يعلن إمكانية توزيع لقاح كورونا قبل نهاية العام

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:30 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أعلن مدير عام مختبر "بيونتك" الألماني أوجور شاهين أنه من "الممكن" حيازة ترخيص للقاح كورونا والبدء بتوزيعه قبل نهاية العام في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

وقال "شاهين"، في حوار عبر الفيديو مع وكالة "فرانس برس": "نبذل قصارى جهدنا"، موضحا أن طلب الترخيص سيودع الجمعة أمام الوكالة الأمريكية للأدوية.

وأضاف الباحث الذي يعمل مختبره إلى جانب المختبر الأمريكي "فايزر": "ثمة فرصة أن نكون قادرين هذا العام على حيازة ترخيص في الولايات المتحدة أو أوروبا أو في الاثنين معا. قد نتمكن من توزيع اللقاحات في ديسمبر".

ومشروع "بيونتك" و"فايزر"، مع مشروع مختبر "موديرنا" الأمريكي، هما الأكثر تقدما في التجارب السريرية الواسعة وأظهرا نجاعة متقاربة، فيما يعد لقاح "سبوتنيك V" الذي سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح على مستوى العالم ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

الداخلية تعلن مدة فترة تركيب الملصق الإلكترونى.. تعرف على آخر موعد

وفاة الفنان فايق عزب

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

منح مايكل بى جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020

سحر عبدالحق تبحث مع جهاز الكرة النسائية ترتيبات المعسكر المغلق

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

محاضرات فى البلاغة الجديدة.. جديد للباحث محمد مشبال

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

الليلة.. حفل الفنان فادى المغربى وفرقة الخان بقصر بشتاك

«السيمفونية البطولية» أولى محاضرات المايسترو هشام جبر