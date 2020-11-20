البرازيل: 35918 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 35918 إصابة و606 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وتحتل البرازيل المركز الثالث عالميا بعد الولايات المتحدة والهند من جهة الإصابات بكورونا حيث سجلت 6 ملايين حالة.وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من جهة الوفيات، حيث سجلت 168061 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.