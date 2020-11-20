«السيمفونية البطولية» أولى محاضرات المايسترو هشام جبر

تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ في رحاب قصر المانسترلي بالمنيل٬ أولى محاضرات الموسم الثاني بالمركز الدولي للفنون التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.ويقوم المايسترو والمؤلف الموسيقى هشام جبر، مدير المركز بإلقاء سلسلة المحاضرات الشيقة عن الموسيقى العالمية، من خلال محاضرة بعنوان "الثورة الفرنسية مقدمة إلى بيتهوفن".يناقش "جبر" مدى تأثر بيتهوفن بأفكار الثورة الفرنسية، إذ تركت أفكار تلك الفترة أثرًا كبيرًا على ثقافة بيتهوفن وتفكيره، حيث كان متحمّسًا للديمقراطية والأفكار الإنسانية، وكيف رأى في نابليون بونابرت حاكمًا عادلًا ورمزًا لقوة تسحق الظلم، فشرع في نهاية عام 1802 كتابة "السيمفونية الثالثة- مصنف رقم 55"، وأنهاها في بداية عام 1804، ثم أهداها إلى نابليون كنموذج للبطل النبيل.وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.