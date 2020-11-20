رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«السيمفونية البطولية» أولى محاضرات المايسترو هشام جبر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:40 ص
المايسترو هشام جبر
المايسترو هشام جبر
نضال ممدوح
طباعة
تنطلق في السابعة من مساء اليوم الجمعة٬ في رحاب قصر المانسترلي بالمنيل٬ أولى محاضرات الموسم الثاني بالمركز الدولي للفنون التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويقوم المايسترو والمؤلف الموسيقى هشام جبر، مدير المركز بإلقاء سلسلة المحاضرات الشيقة عن الموسيقى العالمية، من خلال محاضرة بعنوان "الثورة الفرنسية مقدمة إلى بيتهوفن".

يناقش "جبر" مدى تأثر بيتهوفن بأفكار الثورة الفرنسية، إذ تركت أفكار تلك الفترة أثرًا كبيرًا على ثقافة بيتهوفن وتفكيره، حيث كان متحمّسًا للديمقراطية والأفكار الإنسانية، وكيف رأى في نابليون بونابرت حاكمًا عادلًا ورمزًا لقوة تسحق الظلم، فشرع في نهاية عام 1802 كتابة "السيمفونية الثالثة- مصنف رقم 55"، وأنهاها في بداية عام 1804، ثم أهداها إلى نابليون كنموذج للبطل النبيل.

وتعقد المحاضرة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

موضوعات متعلقة

حظر تجوّل ليلى فى كاليفورنيا لكبح تفشّى كورونا

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

موعد الإعلان عن صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

منح مايكل بى جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020

سحر عبدالحق تبحث مع جهاز الكرة النسائية ترتيبات المعسكر المغلق

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل الفنان فادى المغربى وفرقة الخان بقصر بشتاك

«السيمفونية البطولية» أولى محاضرات المايسترو هشام جبر

محافظ الفيوم يشهد اختتام القافلة الثقافية بقرية «شكشوك»

شوجى بين بالعربية.. ترجمة ميسرة صلاح الدين عن صفصافة للنشر