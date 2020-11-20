شرطة الرياض تطيح بـ5 أشخاص امتهنوا تزوير العملات والوثائق

أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض إلقاء القبض على 5 أشخاص امتهنوا جرائم تزوير العملات والوثائق الرسمية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس"، قال الرائد خالد الكريديس، مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على 5 أشخاص، هم مواطن ونازحان ومقيم سوداني ومقيم سوري، وأن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والخامس.وأضاف: "المتهمون امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملا متكاملا لارتكاب جرائمهم".وتابع: "عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختام مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، كما ضبطت بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمس مئة ريال تعادل مليونين ونصف المليون ريال".