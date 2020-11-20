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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد وفاة 12 شخصا.. محافظ المنيا يتفقد موقع حادث التصادم بالطريق الصحراوى

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:56 ص
حادث التصادم بالطريق
حادث التصادم بالطريق الصحراوى
المنيا ـ على حسين
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، موقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل عند وصلة بني حسن التي تربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بطريق الجيش في المنيا.

وكان بصحبة محافظ المنيا كل من، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والعميد أسامة غريب مدير المرور.

وأسفر الحادث عن وفاة 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين، كما زار المحافظ المصابين بمستشفى التأمين الصحي.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث، بالإضافة إلى عدد من المصابين.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وملوي ودير مواس وجراحات اليوم الواحد لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتبين أن المصابين 5 أشخاص من بينهم مصاب في حالة حرجة.

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