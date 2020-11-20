منح مايكل بى جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020

أعلنت مجلة «بيبول» الأمريكية نتيجة استفتائها السنوي على اختيار أكثر رجل جاذبية في العالم، ووقع اختيار قراء المجلة على الممثل الأمريكي مايكل بي جوردان، كأكثر رجل جاذبية لعام 2020.وقال مايكل بي جوردان، بعد فوزه باللقب، لمجلة «بيبول»: «إنه شعور رائع أن تكون جزء من هذا النادي».وسبق «جوردان» العديد من مشاهير هوليوود بالفوز بلقب «أكثر رجل جذاب حي» منذ عام 1985، مثل باتريك سوايزي، ودينزل واشنطن، ودواين جونسون.