أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية بالتزامن مع «باقى المكنسة» (صور)

تعرضت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة بالعديد من المناطق، صاحبها انخفاض في درجة الحرارة، ونشاط في حركة الرياح، بالتزامن مع نوة باقي المكنسة التي تضرب المحافظة.وأعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية؛ للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:ـ تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.ـ تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.ـ عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.ـ عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.ـ عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.ـ عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.