محافظ الفيوم يشهد اختتام القافلة الثقافية بقرية «شكشوك»

اختتم إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، الخميس 19 نوفمبر 2020، القافلة الثقافية التي تم تنظيمها وتنفيذها بقرية شكشوك بالفيوم على مدار ثلاثة أيام من يوم الثلاثاء 17 حتى الخميس 19 نوفمبر الجارى.جاء ذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث شهد حفل الختام حضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وسحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومارتينو لوميه رئيس الوفد الإيطالي المعاون، وجيرمي هوبكنز رئيس وفد اليونيسف في القاهرة، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والفنان جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وسماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم، ولفيف من قيادات الفيوم الشعبية والتنفيذية.وتفقد الحضور معرض للمنتجات التي تم تصنيعها من خلال الورش التي عقدت على مدار الأيام الثلاثة من فن "الأورجامي" و"الخرز" و"المكرمية" وكذلك نتاج ورشة الصابون السائل.وأشادت سحر السنباطي بالتعاون المثمر مع الثقافة، وتحدثت عن اليوم العالمي للطفل، كما فعّلت مبادرة "شكشوك قرية صديقة للطفولة".كذلك تحدث الأنصاري عن تطوير القرية وما ستشهده من تطوير في صالح الطفل، فيما أشاد الفنان جلال عثمان بالأطفال واستعدادهم لتعلم الحرف المختلفة وواجب الثقافة في السعي نحو تنمية المواهب.واختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بفرع ثقافة الفيوم، والذي لاقي إعجاب الحضور، كذلك قام الفنان جلال عثمان بتوزيع شهادات التكريم على المسئولين الذين ساهموا في نجاح القافلة محمد فؤاد زغلول مدير مركز التعليم المدني بالقرية، ومسئولي جمعية تنمية المجتمع وإدارة مدرسة الزغيبي للتعليم الأساسي.