سحر عبدالحق تبحث مع جهاز الكرة النسائية ترتيبات المعسكر المغلق

أدى منتخبا مصر للكرة النسائية، الأول وتحت 20 سنة، مرانهما باليوم الثالث ضمن التجمع الثالث بالمعسكر المفتوح للمنتخبين، والذي انطلق 7 نوفمبر الماضي.واجتمعت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، مع الجهاز الإداري للمنتخبين بقيادة عثمان أحمد المدير الإداري، ومريم الرويني إداري المنتخب؛ لمناقشة آخر ترتيبات إقامة المعسكر المغلق المقرر في شهر ديسمبر المقبل، والذي سيشهد أولى التجارب الودية للمنتخبين.ومن المقرر أن يختتم منتخبا مصر للكرة النسائية تجمعهما الثالث اليوم الجمعة، كما من المقرر أيضًا أن يقوم الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني غدًا بعمل تقسيمة بين اللاعبات في كل منتخب للوقوف على مستواهن وتقييم جميع اللاعبات ومدى استيعابهن للتدريبات.