أوبرا الإسكندرية تستضيف «كراكيب».. الليلة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا للفريق الشبابي كراكيب، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفريق الخاصة، والتي تتميز بالاختلاف والتنوع بين الراب والهيب هوب والجاز والموسيقى الطربية الأصيلة، وتعبر عن واقع وأحلام الشباب عن طريق تناول موضوعات اجتماعية تمثل شريحة كبيرة منه من خلال تقديم موسيقى بسيطة مدعومة بمزيج عربي غير تقليدي، منها «عالم غريب، حلم قديم، لا دايمة، شتا، اخطفيني، فيلسوفة، مفيش، حبو بعض، السفن، مصر ياما يابهية، فاكرة، شاركني الحياة، الشدة تسلم».تضم الفرقة مجموعة من الشباب المصري الواعد وهم: «مراد سكر، ماجد محمد "جيتار"، علاء القاضي "بيز جيتار"، جون موسى "كيبورد"، محمد الفخراني "درامز"، ومصطفى سعد"غناء"».تجدر الإشارة إلى أن فريق كراكيب قدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها، ولاقت إعجاب واستحسان الشباب في مختلف دول العالم، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية.