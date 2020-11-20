رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: شفاء 2063 حالة إصابة بكورونا فى المدارس

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:28 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» بالوسط المدرسي، بلغ 2063 حالة، أي بنسبة 76.8%، من إجمالي الإصابات البالغ 2687 حالة مسجلة منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي - أن حالات الشفاء توزعت ما بين 912 حالة في صفوف التلاميذ، و929 حالة في صفوف المدرسين، و173 حالة في صفوف الكوادر الإدارية والمشرفين، و49 حالة شفاء في صفوف العمال.

أما الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ 15 سبتمبر بالوسط المدرسي، فطالت 1262 مدرسًا، و1108 إصابات في صفوف التلاميذ، و253 إصابة بين الإداريين والمشرفين، إضافة إلى 64 إصابة في صفوف العمال.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، مساء أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 2541 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 83 ألفًا و722 حالة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

وزير الري: رغبة مصر واضحة بشأن مفاوضات «سد النهضة» مع التأكيد على حقوقها

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«شريط واحد لا يكفي».. افتتاحان لمعرض «الأوبرا» للكتاب

شبل بدران: إيمان رسلان وهبت حياتها للعلم

حلمي النمنم: إيمان رسلان تمتاز بالخبرة العملية

السبت.. حفل توقيع ومناقشة «للقلب مرسى أخير» لـ رشا سمير