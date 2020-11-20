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عالم

جسر جوى من منظمة الغذاء العالمى لنقل مساعدات للاجئين الإثيوبيين شرق السودان

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:16 ص
الاجئين الإثيوبيين
الاجئين الإثيوبيين
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يعتزم برنامج الغذاء العالمي بالسودان ووكالات الأمم المتحدة، نقل المساعدات الإنسانية للاجئين الإثيوبيين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مطار ولاية كسلا «شرق السودان»، عبر طائرات تتبع للأمم المتحدة، ومن ثم نقلها إلى مناطق استضافة اللاجئين عبر طائرات مروحية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن «نورو» قوله - خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع أمين عام حكومة ولاية كسلا بالإنابة محمد موسي عبد الرحمن - إن البرنامج وفر غذاء لأكثر من 60 ألف لاجئ كمخزون، وأنه بصدد بذل قصارى جهده لتقديم المساعدات للاجئين الإثيوبيين، وذلك بتوفير غذاء لأكثر من 100 ألف شخص لمدة شهر.

والغرض من تسيير الجسر الجوي، هو سرعة الاستجابة في تقديم المساعدات وتوصيلها في أقرب وقت ممكن، حيث إن بعد المسافات في توصيل المساعدات يشكل واحدًا من التحديات.

وتم حث الشركاء من منظمات المجتمع الدولي، على التعاون للاستجابة الفورية للأوضاع الإنسانية إلى جانب إيجاد الأماكن المناسبة التي تتيح إقامة المعسكرات وترحيل اللاجئين إليها، حتى تُسهل عملية تقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وكان وزير الداخلية السوداني الفريق أول الطريفي إدريس، أكد أن عدد اللاجئين الاثيوبيين في شرق السودان، وصل إلى 36 ألف لاجئ حتى الآن.

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