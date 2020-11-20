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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

شوجى بين بالعربية.. ترجمة ميسرة صلاح الدين عن صفصافة للنشر

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:25 ص
ميسرة صلاح الدين
ميسرة صلاح الدين
نضال ممدوح
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من المتوقع صدور النسخة العربية للرواية الفائزة بجائزة البوكر 2020 ٬ "شوجي بين" للكاتب دوجلاس ستيورت٬ عن دار صفصافة للنشر٬ مطلع العام المقبل ٢٠٢١ بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ بترجمة للكاتب والشاعر ميسرة صلاح الدين.

وقال مدير دار صفصافة الناشر محمد البعلي للدستور: تعاقدت دار صفصافة علي حقوق نشر النسخة العربية٬ مع مؤلف الرواية دوجلاس ستيورت٬ عقب تأهل الرواية للقائمة الطويلة لجائزة "البوكر" البريطانية٬ والتي تعتبر إلى حد كبير جائزة أفضل رواية مكتوبة بالإنجليزية في هذا العام٬، ومن المتوقع أن تصدر الترجمة العربية مطلع 2021 بترجمة الشاعر ميسرة صلاح الدين.

من جهته أشار المترجم "ميسرة صلاح الدين" في تصريحات خاصة لــ "الدستور" أن فوز رواية "شوجي بين" يتزامن مع قرب إنتهائه من الترجمة العربية للرواية٬ والمنتظر أن تصدر مطلع عام 2021.

وعن الرواية تابع موضحًا: "الرواية تدور في الأحياء الفقيرة العمالية لمدينة جلاكسو٬ عن الطفل "شوجي بين" الذي يعاني بسبب هجر أبيه للمنزل٬ وأمه مدمنة الخمر ويكتشف من خلالها عالم الكبار بعد أن يقرر أن يقوم برعايتها لتورطها في العديد من العلاقات والمغامرات الفاشلة.

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