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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 12 شخصًا وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
المنيا ـ على حسين
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لقي 12 شخصًا مصرعهم بينما أصيب 5 آخرين من بينهم مصاب في حالة سيئة في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبوقرقاص، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين وفاة 12 شخصا جراء الحادث، بالإضافة إلى عدد من المصابين.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى المنيا العام وملوي ودير مواس وجراحات اليوم الواحد لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتبين أن المصابين 5 أشخاص من بينهم مصاب في حالة حرجة.

وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف على أسباب الحادث وتداعياته والعمل على تسير الحركة المروريه بالطريق، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

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