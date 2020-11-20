رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز الـ11 مليون حالة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:56 ص
كورونا في امريكا
كورونا في امريكا
وكالات
طباعة
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أن إصابات كورونا في الولايات المتحدة، بلغت 11 مليونا و465 ألفا و722 حالة، بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة.

وذكرت المراكز، أن عدد الوفيات زاد إلى 249670 بعد تسجيل 1836 حالة جديدة في الإحصاء الأخير.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

الداخلية تعلن مدة فترة تركيب الملصق الإلكترونى.. تعرف على آخر موعد

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020

إصابة كهربا بفيروس كورونا

رئيس «الصحة العالمية» ينفى تأييده أى طرف فى نزاع إثيوبيا

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 20-11-2020

منح مايكل بى جوردان لقب الرجل الأكثر جاذبية لعام 2020

سحر عبدالحق تبحث مع جهاز الكرة النسائية ترتيبات المعسكر المغلق

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

تعرف على عروض وخصومات دور النشر بمعرض الأوبرا للكتاب

محاضرات فى البلاغة الجديدة.. جديد للباحث محمد مشبال

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

الليلة.. حفل الفنان فادى المغربى وفرقة الخان بقصر بشتاك