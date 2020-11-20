ماكرون يدعو لحماية الإرث الثقافى فى قره باغ

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحماية الإرث الثقافي والديني لمنطقة قرة باغ، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان هناك.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشار قصر الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي أجرى اتصالًا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عبر تقنية الفيديو، وتحدث خلال المكالمة عن جهود بلاده لتقدم المساعدات الإنسانية وسعيها إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الإرث الثقافي والديني للمنطقة.وأضاف قصر الإليزيه، أن ماكرون بحث هذا الموضوع مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي.وأكد ماكرون على أن وقف القتال يجب أن يسمح باستئناف المفاوضات المبنية على الإرادة الطيبة بهدف حماية سكان قره باغ، وضمان عودة آمنة لعشرات الآلاف من الناس الذين نزحوا عن منازلهم خلال الأسابيع الأخيرة.وقال الإليزيه إن بارس تدعو إلى آلية دولية للرقابة على وقف إطلاق النار في قره باغ من أجل ضمان عودة اللاجئين ونقل المساعدات الإنسانية ومغادرة المقاتلين الأجانب، وخاصة الذين نقلتهم تركيا من سوريا وإطلاق المفاوضات لتحديد صفة قره باغ.