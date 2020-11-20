رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 20 نوفمبر 2020 الموافق 05 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يدعو لحماية الإرث الثقافى فى قره باغ

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:16 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحماية الإرث الثقافي والديني لمنطقة قرة باغ، مشيرًا إلى أن بلاده تبذل جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية للسكان هناك.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشار قصر الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي أجرى اتصالًا بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عبر تقنية الفيديو، وتحدث خلال المكالمة عن جهود بلاده لتقدم المساعدات الإنسانية وسعيها إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الإرث الثقافي والديني للمنطقة.

وأضاف قصر الإليزيه، أن ماكرون بحث هذا الموضوع مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي.

وأكد ماكرون على أن وقف القتال يجب أن يسمح باستئناف المفاوضات المبنية على الإرادة الطيبة بهدف حماية سكان قره باغ، وضمان عودة آمنة لعشرات الآلاف من الناس الذين نزحوا عن منازلهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الإليزيه إن بارس تدعو إلى آلية دولية للرقابة على وقف إطلاق النار في قره باغ من أجل ضمان عودة اللاجئين ونقل المساعدات الإنسانية ومغادرة المقاتلين الأجانب، وخاصة الذين نقلتهم تركيا من سوريا وإطلاق المفاوضات لتحديد صفة قره باغ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب أتوبيس رحلة مدرسية على أوتوستراد المعادي

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الخميس 19-11-2020

تسببت فى انتحار شاب.. 6 معلومات عن تطبيق «أوليمب تريد»

الداخلية تعلن مدة فترة تركيب الملصق الإلكترونى.. تعرف على آخر موعد

الصور

image description

محافظ أسيوط: حلول عاجلة لحل أزمة الإقبال المتزايد على رياض الأطفال

image description

سفير بيلا روسيا يزور مدينة دمياط للأثاث

image description

باليد فقط..علي محمود يتأهب لمونديال الألعاب البارالمببية

image description

حكاية «محمود» أصغر مُنتج عسل النحل في مصر

image description

رئيس جامعة أسيوط يشهد سلسلة افتتاحات بمعهد جنوب مصر للأورام

الأكثر قراءة

حقيقة دخول الأرض في ظلام مدته 3 أيام نهاية ديسمبر

مصادر بـ«التعليم»: تقسيم الموظفين على أيام الأسبوع بعد قرار الوزراء وارد

شقيق الفنان فايق عزب: «دم أخويا فى رقبة معهد ناصر» (فيديو)

أسعار بورصة الدواجن الخميس 19-11-2020

إنفوجراف

image description

حادث أتوبيس الرماية (إنفوجراف)

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

نجم الساعة

جميلة عوض: قرأت عن «البهاق» قبل تصوير «لازم أعيش» (حوار)

منوعات

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدى اليوم الجمعة 20-11-2020

القضاء الفرنسي يمهل الحكومة 3 أشهر لإثبات تحركاتها بشأن المناخ

الصحة الدنماركية ترجح التخلص من كورونا لدى حيوانات المنك

لقاح «أسترا زينيكا» لكورونا مبشر مع كبار السن

أيام زمان

سر «مينا هاوس».. بُنى بأحجار الأهرامات وارتبط به فرانك سيناترا لسبب غريب

3 نقاد يرسمون «سيناريو تخيلي» لحياة أحمد زكي حتى اليوم

«الأربعين والسبوع».. عادات بدأها الفراعنة واستمرت للآن

«سأصنع منك راقصة تشبه سامية جمال».. حكاية الأميرة الراقصة مديحة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المصرى والبحث عن هوية
د. محمد عفيفي
السد العالى.. اليوبيل الذهبى «3-3»
جمال طه
الجيش المصرى ومعارك تأديب الجيش التركى
ماجد حبته
لدى أوباما أقوال أخرى
المزيد

الثقافة

«شريط واحد لا يكفي».. افتتاحان لمعرض «الأوبرا» للكتاب

شبل بدران: إيمان رسلان وهبت حياتها للعلم

حلمي النمنم: إيمان رسلان تمتاز بالخبرة العملية

السبت.. حفل توقيع ومناقشة «للقلب مرسى أخير» لـ رشا سمير