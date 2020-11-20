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عالم

وزير الصحة السودانى: لا اتجاه للإغلاق التام الآن

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
وزير الصحة السوداني
وزير الصحة السوداني المكلف
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أكد الدكتور أسامة عبدالرحيم وزير الصحة السوداني المكلف، أنه لا يوجد الآن أي إتجاه للإغلاق التام، جراء الموجة الثانية من فيروس كرونا، لافتا إلى أن ذلك الأمر يتوقف على المنحنى الوبائي للمرض ومؤشراته.

وشدد على أن السودان يواجه عددا من التحديات الصحية المتمثلة في الملاريا وندرة الأدوية والمخاطر الصحية المستجدة المتعلقة بمرض كورونا، مشددا على أن الوضع الصحي في البلاد يحتاج لمراجعة تامة، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على استمرار الأنشطة الصحية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

وقال عبدالرحيم - في تصريح عقب اجتماع للجنة العليا للطوارئ الصحية، برئاسة الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي - إنه يجب إيجاد حل سريع لمشكلة تمويل شراء الأدوية، والتي تعد إحدى المشكلات التي تواجه النظام الصحي في السودان خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا خلال الموجة الثانية للانتشار، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية على مستوى المجتمع، خاصة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات ورفع مستوي الوعي الصحي، بالإضافة إلى تجهيز مراكز العزل، موضحا أن عدد الوفيات منذ بداية الموجة الثانية وصل إلى مائة وفاة، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا على المستويين الرسمي والمجتمعي لمجابهة هذا الوباء.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان إلى 15 ألفا و299 حالة، بينها 1179 وفاة، و9670 شخصا تعافوا.

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