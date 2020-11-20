نائب الخارجية الروسي يبحث مع المبعوث الأممى لسوريا عمل اللجنة الدستورية

بحث نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسن عمل اللجنة الدستورية السورية.وقالت الخارجية الروسية - في بيان- إن الجانبين بحثا تطور الوضع في سوريا ومحيطها وتم تركيز الاهتمام على قضايا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية.وأضاف البيان أنه جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة في عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولي بهذا الشأن، الذي عقد في دمشق اليومين الماضيين.