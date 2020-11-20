نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون فى ليلة فنية جديدة (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حفلًا فنيًا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، شارك فيها نجوم الفرق.وتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي، حيث بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى حكاية حب أداء الأوركسترا، و«يا أعز من عينى- يا رايحين للنبى الغالى»، أداء الفنانة ياسمين إبراهيم، «تعب الهوى قلبى- ليلة بيضا» أداء الفنان محمد حسن متولى، «الطير المسافر- بيت العز» أداء الفنانة هبة إسماعيل، «على بابى واقف قمرين-جميل وأسمر» أداء الفنان كريم زيدان.أما الفاصل الثانى من الحفل نشدت الفنانة شمس إبراهيم بأغاني «الحب جميل - يامسافر وناسى هواك»، والفنانة ندى غالب بـ«لما رمتنا العين - زى العسل»، وتألق الفنان ياسر سليمان بتقديم رائعتى الفنان الراحل محمد رشدى «تحت الشجر ياوهيبه - الخيزرانة، وشاركت الفنانة ريم كمال بأجمل ما تغنت به كوكب الشرق «أفرح ياقلبى ودارت الأيام».واختتم نجوم الفرقة الحفل برائعة قامات الفن بيرم التونسى ومحمد الموجى وكوكب الشرق أم كلثوم "بالسلام إحنا ابتدينا بالسلام"، التى تفاعل معها جمهور الأوبرا مرددين كلماتها بكل فخر واعتزاز بالوطن.يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.